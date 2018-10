Il comparto chimico italiano in territorio positivo (+1,25%), positiva la giornata per SOL

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l'indice del settore chimico, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 17.979,78, in crescita di 224,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo prosegue in tono cautamente positivo a quota 990,22, dopo aver avviato la seduta a 988,45.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, bene SOL, con un rialzo dell'1,75%.



Tra le small-cap di Milano, composto rialzo per Isagro, che si muove con un guadagno dello 0,85%. © RIPRODUZIONE RISERVATA