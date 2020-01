ROMA «Nessuna richiesta di correttivi alla manovra economica. Presenterò una proposta per cambiare le regole del patto di stabilità e avviare una nuova stagione che incoraggi politiche espansive e investimenti anche nel nostro Paese. Opportunità di sviluppo vengono anche dal green deal». Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni in un'intervista a Famiglia Cristiana in uscita domani. «L'Europa si candida a Guidare la transizione ambientale del vecchio continente - aggiunge - Neutralità di emissioni entro il 2050. Ne potrà trarre giovamento anche l'ex Ilva». «La mia Ue? Il mondo ha bisogno che diventi 'una superpotenza tranquillà, che abbia cioè l'influenza di un grande attore geopolitico in grado di battersi contro i nazionalismi e per il dialogo multilaterale», conclude Gentiloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA