Il caro prezzi è costato agli italiani già 470 euro: boom delle app salva-portafoglio

(Teleborsa) - L'ufficio economico diha calcolato che il continuo aumento dei prezzi deispinge in alto i prezzi degli altri beni difino ad erodere la capacità didegli italiani di circa 12,1 miliardi di euro, circa 470 euro in meno a famiglia in soli sei mesi. L'inflazione media dei prossimi tre mesi stimata dall'analisi sarà almeno al 9,1%, oltre mezzo punto in più rispetto al dato già elevato del periodo estivo (+8,4%) e tre punti in più nel confronto con il periodo primaverile. Per contrastare i prolungato aumento dei prezzi, Confesercenti riporta che lehanno utilizzato fino ad ora i propri risparmi, scesi già nel trimestre primaverile di ben 2,3 punti in quota di Pil.Le tendenze dell'occupazione, con il dato di agosto che già presenta una flessione di 110mila unità rispetto a fine primavera, non consentono infatti di prevedere alcun aumento del, e l'aumento dei tassi di interesse limita le possibilità legate al credito. Anche se la tendenza ad usare lanegli anni passati si dovesse mantenere, dunque, nel secondo semestre di quest'anno gli italiani non potrebbero mettere sul piatto più di. Una quantità insufficiente a compensare il calo di potere d'acquisto, con una perdita secca di consumi stimabile in oltre 3 miliardi di euro per l'ultimo trimestre dell'anno.È intanto corsa all'utilizzo delle, che offrono soluzioni per chi è in difficoltà o vuole mantenere in equilibrio il bilancio familiare. I dati sono record per ogni tipologia di spesa: da(car sharing) a(abiti Usati) fino a, che evita ogni giorno lo spreco alimentare e - specchio dei tempi - vede lievitare quotidianamente i propri utenti di 6.000 unità. A registrare dati record è TooGoodToGo, l'applicazione che consente a pasticcerie, panetterie e supermercati di vendere lea un terzo del loro valore. Nel solo mese di settembre sono circa 500 mila i pasti salvati dal macero, contro i 350 mila di media. La crescita di 6.000 utenti al giorno, che si registra nelle ultime sei settimane, raddoppia il dato di luglio che ne vedeva 'solo' 3.000.Numeri rilevanti anche per Auting, l'unica piattaforma italiana di, pronti a condividere la propria auto altrimenti ferma in garage. A settembre ha triplicato il numero dei suoi utenti. Consumo responsabile anche nel campo della moda. Cresce anche Vinted, l'app di compravendita di vestiti usati: sono 6,5 milioni gli italiani che scelgono di guadagnare qualche euro extra con gli scarti del proprioo di risparmiare con un. Vinted è infatti ormai un colosso internazionale del "second hand".