Il calo delle immatricolazioni non spaventa FCA. Bene titolo in Borsa

(Teleborsa) - Ottimo avvio di ottava per Fiat Chrysler, tra i best performer del FTSE Mib milanese con un rialzo dell'1,14% a 14,336 euro.



Il produttore di auto non sembra aver accusato i numeri sulle immatricolazioni in Italia diffusi venerdì scorso. A ottobre il mercato ha visto scendere le vendite di nuove auto del 7,4% mentre il solo Gruppo FCA ha riportato una discesa del 16,8% (34.315 unità) e un assottigliamento della quota di mercato dal 26,04% al 23,4%.







Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,49 e successiva a 14,76. Supporto a 14,22.