Il buonumore di Wall Street sostiene le Borse asiatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il rally di Wall Street contagia positivamente l'azionario asiatico, sempre orfano di Shanghai, Hong Kong, Singapore, Taiwan e Seoul, tutte chiuse per il Capodanno lunare.l'indice Nikkei ha terminato con un rialzo dello 0,14% a 20.874 punti mentre il più ampio paniere Topix resta sulla parità a 1.582 punti.A far da traino il buonumore della Borsa statunitense, a sua volta supportata dal buon andamento delle trimestrali ma anche dacon Pechino, tentando così di risolvere le controversie con Pechino che hanno portato ad una escalation della guerra dei dazio tra le due potenze economiche.Di minore impatto, invece, il discorso del Presidente Trump sullo stato dell'Unione, anche se il numero uno della Casa Bianca ha invocato il superamento delle divisioni.Tra le altre piazze asiatiche apertesegna un +0,44%,è piatta mentreguadagna lo 0,95%.Bene, che registra un +0,69% mentreavanza dello 0,39% nonostante la giornata "no" del comparto bancario.