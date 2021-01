© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La folle corsa di fine 2020 sembra essersi fermata e ilnelle ultime due settimane ha, passando da oltre 40mila a poco più di 30mila. Ciò non significa che la più popolare delle criptovalute sia destinata a sgonfiarsi ulteriormente. Secondo alcuni esperti del settore, il Bitcoin diventerà, aumentando la propria valutazione e diminuendo quella volatilità che ancora scoraggia tanti grandi investitori."Stiamo parlando del Bitcoin, quando lentamente si allontanerà dalla capitalizzazione di mercato dell'oro", ha detto, capo dell'Asia del Pacifico dell'exchange di criptovalute Luno in un forum online di Bloomberg. Se ciò accade, "", ha detto, aggiungendo che l'asset digitale competerà con l'oro per i flussi di investimento.Gli investitori sono divisi su chi pensa che il rally 2020-2021 del bitcoin sia simile a ciò che è successo nel 2017 e chi invece vede una crescita più sostenibile e matura. Durante la bolla del 2017, il bitcoin era arrivato fino a quasi 20 mila dollari, salvo poi sprofondare l'anno seguente poco sopra quota 3 mila. Gli analisti più fiduciosi sull'andamente della criptovaluta affermano però che l'per il bitcoin ha completamente cambiato il mercato e aumentato la fiducia in esso. Secondo JPMorgan, ci sono "pochi dubbi sul fatto che l'impulso del flusso di capitali istituzionali in bitcoin sia".Tra chi pensa che l'aumento del prezzo del Bitcoin non sia da imputare solo al trading, c'è, head of distribution and prime brokerage presso la piattaforma di asset digitali OSL. "Stiamo osservando sempre investitori che acquistano Bitcoin", ha affermato Long.