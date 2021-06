(Teleborsa) - Il Bitcoin ha sperimentato un nuovo crollo, dopo una settimana in cui il suo valore di mercato non aveva subito particolari scossoni, dopo un tweet criptico di Elon Musk. Il fondatore di Tesla è da sempre uno dei più grandi sostenitori delle criptovalute e le sue dichiarazioni e i suoi tweet sono in grado di muovere l'intero mercato.

La criptovaluta che vale più al mondo è passata dai 39.208 dollari delle 1.59 di mattina (ora italiana) ai 36.364 delle 9.19 di mattina, perdendo quindi oltre il 7% nel giro di poche ore. Ha continuato poi a scambiare poco sotto quota 37 mila dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Nel suo ultimo tweet sul tema, Musk ha scritto "#Bitcoin" con un'emoji con il cuore spezzato e un riferimento al testo della popolare canzone "In the End" dei Linkin Park (accompagnato da un'immagine di una coppia che discute di una rottura). Musk ha poi proseguito pubblicando un fumetto che raffigura una ragazza che dice "I miss you" in video chiamata al proprio ragazzo e rispondendo "bello" a un'illustrazione del Dogecoin pubblicata dall'exchange di criptovalute Coinbase.