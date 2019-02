Il 2019 parte in rosso per il mercato dell'auto

(Teleborsa) - Comincia male il 2019 per il mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Motorizzazione ha immatricolato 164.864 autovetture, nel mese di gennaio. Si tratta di una diminuzione del 7,55% rispetto a gennaio 2018, durante il quale ne furono immatricolate 178.326.



Sempre a gennaio, sono stati registrati 377.787 trasferimenti di proprietà di auto usate in calo del 3,69% rispetto a gennaio 2018, durante il quale ne furono registrati 392.268. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per il 69,62% auto usate.



Il gruppo FCA ha immatricolato a gennaio 39.773 vetture in Italia, con un calo del 21,64% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La quota scende dal 28,46 al 24,12% (-4,34%).



