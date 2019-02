Il 15 marzo Vega lancerà il satellite Prisma dell'ASI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mancano due settimane alla 14esima missione del piccolo lanciatore europeo, il razzo progettato e sviluppato da Avio per trasportare in orbita satelliti in orbita bassa e la cui attività di produzione è concentrata per il 65% in Italia, in particolare negli stabilimenti di Colleferro. E molto italiana sarà la missione affidata a Vega, che dovrà portare alla quota operativa di 620 km il satellite PRISMA dell'Agenzia Spaziale Italiana, dotato di una strumentazione che permetterà l'osservazione terrestre utilizzando la banda iperspettrale.Il lancio è programmato quando in Italia saranno le ore 2.50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Francese. Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l'8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività di lancio previste dal centro spaziale situato in Sudamerica.Nei giorni scorsi PRISMA è stato posizionato e bloccato sul Payload Adapter del quarto stadio del lanciatore VEGA. Nei prossimi giorni il satellite verrà chiuso nell''involucro, chiamato fairing, che avrà il compito di proteggerlo nei primi minuti di volo.Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d'assetto e il pannello solare. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l'acquisizione e l'elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.