Ikea aprirà nuovi store nei centri città Roma e Milano in prima fila

Ikea valuta nuove aperture in centro a Roma e a Milano dopo il negozio inaugurato lo scorso 6 maggio in boulevard de La Madaleine a Parigi. Lo fa sapere il gruppo svedese che, senza rinnegare i tradizionali punti vendita fuori città, che sono un «modello vincente», sta sperimentando «nuove formule che rispondano alle trasformazioni sociali e vadano incontro ad un pubblico urbano». Entro il 2030, infatti, secondo un portavoce di Ikea «il 60% della popolazione vivrà nei grandi centri urbani e la mobilità si ridurrà, senza contare che sempre più persone scelgono di non avere una macchina di proprietà ».