IGD, utile netto 2021 di 52,8 milioni di euro. Torna al dividendo

(Teleborsa) - IGD SIIQ, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato ricavi lordi da attività locativa pari a 145,1 milioni di euro nel 2021, in lieve decremento dello 0,4%. L'EBITDA della gestione caratteristica è pari a 107,3 milioni di euro, in incremento del 7,9% e con un margine pari al 70,8%. L'utile netto ricorrente (FFO) è pari a 64,7 milioni di euro, in incremento del 9,2% rispetto al 31 dicembre 2020. Per effetto, in particolare, delle minori variazioni di fair value, il gruppo chiude con un utile netto pari a 52,8 milioni di euro (-74,3 milioni di euro la perdita nel 2020).

"L'esercizio 2021 si chiude con risultati in crescita particolarmente soddisfacenti e ci consegna diverse certezze ed elementi di fiducia da cui partirà il percorso del nuovo Piano Industriale 2022 – 2024- ha commentato l'AD Claudio Albertini - Innanzitutto, la concretezza delle performance operative dei nostri asset, che hanno visto vendite operatori nelle gallerie italiane in linea con il 2019 nel periodo di allentamento delle restrizioni, un tasso di occupancy superiore al 95% e un fatturato netto di IGD incassato per circa il 94%".

"La struttura patrimoniale del gruppo, grazie alle operazioni di asset management completate e alla stabilizzazione dei valori immobiliari, è tornata in linea con i target che ci eravamo prefissati, in particolare sul Loan to Value; questo, insieme con il significativo incremento dell'utile ricorrente, anche oltre la nostra guidance, ci consente di tornare ad offrire ai nostri azionisti un dividendo attraente e sostenibile", ha aggiunto. Il consiglio di amministrazione ha proposto all'assemblea un dividendo unitario per azione di euro 0,35 (con un ammontare totale distribuito pari a 38,6 milioni di euro ovvero il 59,7% del FFO).

In considerazione dei segnali positivi che arrivano dalle performance commerciali e operative e ipotizzando che nell'anno non ci siano impatti diretti da Covid-19 sugli indicatori finanziari, IGD SIIQ stima una crescita dell'FFO per l'intero 2022 in un intervallo compreso tra +9% e +10%.