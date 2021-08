IGD, utile netto 1° semestre a 19,5 milioni

1 Minuto di Lettura

Giovedì 5 Agosto 2021, 16:00







(Teleborsa) - IGD chiude il primo semestre con un utile netto di 19,5 milioni di euro che si confronta con la perdita di 38,8 milioni dlel'anno precedente e cin un utile ricorrente pari a 30,6 milioni di euro, in riduzione (-6,8%) rispetto al 30 giugno 2020, includendo la stima di impatto one-off da Covid-19.



I ricavi lordi da attività locativa, pari a 73,1 milioni di euro, hanno registrato un decremento del 2,1%. Il Net rental income è di 55,5 milioni di euro, in calo del''1,4%. L'EBITDA della gestione caratteristica si attesta a 50,6 milioni di euro, in calo dell'1,6%. La gestione finanziaria complessiva è pari -16,7 milioni di euro; il dato, depurato da partite contabili relative a IFRS 16 e oneri non ricorrenti, risulta in miglioramento del 6,4% rispetto al 30 giugno 2020.



La società indica una guidance per il 2021 in miglioramento, che vede una crescita dell'utile netto ricorrente del 7-8% rispetto al 3-4% indicato in precedenza.