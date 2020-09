IGD, ingressi centri commerciali in portafoglio in costante crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- Immobiliare Grande Distribuzione, quotata sul segmento STAR di Borsa e specializzata nel settore degli immobili commerciali, ha annunciatodel proprio portafoglio, che continuano ad evidenziare un andamentoNel mese di agosto 2020 è stato(-12,7% rispetto allo stesso mese del 2019). In particolare, si segnala che l'ultimo giorno del mese, lunedì 31 agosto, ha fatto registrare un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente (-2,2%).L'incremento dei visitatori è peraltro stato: rispetto al dato di ingressi nella(18-24 maggio), la crescita del numero di persone che hanno deciso di tornare a fare shopping fisico nei centri IGD è stata pari al"I flussi in entrata nei centri commerciali - spiega IGD - sono un dato significativo sulla capacità di attrattività degli asset del gruppo nelle rispettive catchment area".