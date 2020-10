IGD, Fitch conferma rating grazie a miglioramento tasso riscossione canoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -– Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, rimuovendo il Rating Watch Negative e portando l'outlook a negativo."L'azione di rating - sottolinea l'agenzia - riflette gli effettivi t, che sonoda Fitch a inizio aprile, nonché la strategia commerciale messa in atto, che privilegia il differimento dei canoni di affitto rispetto a sconti e rinunce, con migliore visibilità sui redditi da locazione".IGD, società immobiliare specializzata nello sviluppo e gestione di centri commerciali, sta proseguendo le trattative con gli operatori per la gestione del periodo del lockdown e non sono state effettuate modifiche ai contratti in essere, ma concesse unicamente dilazioni e riduzioni temporanee, che avranno impatto solo per l'esercizio in corso. Fra iin scadenza nel 2020, circa ilcon un limitato downside (-1,7%).Per quanto riguarda gli, circa ilrelativo aidel 2020 è stato incassato (96% per il primo trimestre e 56% per il secondo trimestre). Va segnalato che la parte di fatturato ancora da incassare del secondo trimestre è da imputare anche a dilazioni di pagamento concesse sui mesi di maggio e giugno: al netto delle dilazioni, l'incassato è quindi pari a circa il 65%.Per i mesi di luglio e agosto, in cui era prevista fatturazione mensile con pagamento nel mese di riferimento, il fatturato incassato è pari a circa il 75%.La Società prevede di comunicare unaulteriore della, in occasione della diffusione dei dati relativi ai 9 mesi prevista per il 7 novembre 2020.