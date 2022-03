IGD delibera la sua prima emissione senior green

Mercoledì 23 Marzo 2022, 11:15







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha deliberato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario senior green non subordinato e non convertibile, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, da emettersi, in base alle condizioni di mercato, entro il 31 luglio 2022.



Da offrire a investitori istituzionali in Italia e all'estero, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato).