IGD alza il velo sui conti del 2018

(Teleborsa) - Nel complesso positivi i conti di IGD nel 2018.mentrerispetto allo stesso periodo dello scorso anno., impattato da un diverso andamento della voce svalutazioni e adeguamento fair value, negativo nel periodo in corso mentre nel 2017 fu positivo per ca. 23,9 milioni di euro.rispetto al 31 dicembre 2017, superando l'obiettivo di crescita comunicato ad agosto 2018 (almeno il + 20%).Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nella proprietà e gestione di Centri Commerciali proporrà all'Assemblea degli Azionisti un"Il 2018 segna un punto di arrivo, essendo l'anno conclusivo del Piano Industriale 2016-2018, e allo stesso tempo un punto di partenza, dal momento che a novembre abbiamo approvato un nuovo Piano Strategico 2019-2021 - ha dichiarato, Amministratore Delegato di IGD - . I risultati del Bilancio 2018 hanno permesso di dare compiuta realizzazione al Piano Industriale 2016-2018, che prevedeva obiettivi sfidanti. In particolare, in termini di FFO, anche nel 2018 IGD ha conseguito una crescita del 21,4%, superiore all'obiettivo comunicato del +20%. Le marginalità operative hanno superato i target previsti così come la gestione finanziaria. In un contesto in continua evoluzione, IGD sta dimostrando di avere una struttura in grado di reagire e rispondere rapidamente e concretamente ai nuovi modelli di consumo, dando sempre più rilievo a servizi, ristorazione, tecnologia e alla sostenibilità. Tutto ciò, unitamente ai progetti presentati e approvati in occasione del Piano Strategico, ci rende fiduciosi per la prosecuzione del percorso di crescita del Gruppo anche nei prossimi anni".Positivo l'andamento del titolo quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, con un incremento dell'1,41%.