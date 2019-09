Ultimo aggiornamento: 20:02

(Teleborsa) -, ma anche all'economia, con unche, nel nostro Paese, valeColdiretti ricorda l'importanza del settore in occasione delper "aver fornito l'evidenza che la" secondo la motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere".Buona e di gran valore, dunque, se, come ricorda Coldiretti, sono almenoai quali se ne aggiungono altri 5per l'asporto, taglio e trasporto a domicilio, dove si lavorano in termini di ingredienti durante tutto l'anno 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro".. "Dalla mozzarella lituana al concentrato di pomodoro cinese, l'olio tunisino e il grano ucraino purtroppo quasisenza alcuna indicazione per i consumatori", conclude Coldiretti che ricorda anche le sempre più numerose iniziative per garantire l'originalità italiana degli ingredienti al 100%.