IG Italia: BCE alzerà Qe da 20 a 50 miliardi

(Teleborsa) - Un, puntando soprattutto sulle, eche potrebbe non essere molto utile.Sono queste i, sull'attesoLa direttricesarà chiamata a una scelta importante e, spiega Diodovich, "dovrà mostrare le sue capacità economiche, diplomatiche e dialettiche non solamente per".. "Unapotrebbe non solamente mettere, ma potrebbe rappresentare un", avverte l'analista.Primo obiettivo dell'Eurotower sarà dunque ". Lagarde e il suo team di esperti - spiega Diodovich- dovranno essere, costrette a chiudere gli stabilimenti a causa della diffusione del coronavirus"., per l'impatto molto limitato che avrebbe sull'economia europea", continua l'analista di IG Italia che prospetta", oltre a un ", rivolto soprattutto ai corporate bond".per adottarecon aumento della spesa pubblica e, soprattutto, investimenti in infrastrutture. Un piano di aumento di spesa pubblica che deve essere di proporzioni straordinarie".. La soluzione più efficiente - conclude l'analista - sarebbe l'(eurobond, solidarity bond o eurocrisis bond) emesse dai governi nazionali europei e garantite da tutti gli Stati membri dell'area euro".