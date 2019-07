IFO, sempre meno assunzioni in Germania

(Teleborsa) - Dato significativo, quello rilevato dal barometro dell'occupazione IFO in Germania, che registra un calo di ben 99,6 punti a luglio, rispetto ai 100 di giugno. In Germania, sempre meno aziende pianificano di assumere nuovo personale, soprattutto nel settore manifatturiero che rimane debole.



Un numero maggiore di aziende industriali, ancora una volta, ha dichiarato di voler generalmente ridurre la propria forza lavoro. Nel commercio, invece, licenziamenti e nuovi assunti sono più o meno in equilibrio. I settori delle costruzioni stanno pianificando un cambiamento per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori, aumentandone il numero. © RIPRODUZIONE RISERVATA