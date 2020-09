Iervolino, titolo festeggia risultati semestre in forte crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Balza in avanti Iervolino Entertainment, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.A fare da assist al titolo contribuiscono i numeri dei primi sei mesi che evidenziano ricavi e marginalità in forte crescita grazie a intellectual properties di qualità e alla produzione di web series e film destinati ai mercati internazionali.in Intellectual Properties di qualità e di produzione cinematografica e di web series destinate essenzialmente ai mercati internazionali, e prevalentemente ad una fruizione da parte del pubblico in streaming. A tale riguardo i successi di posizionamento ai primi posti di gradimento presso il pubblico su Apple TV dei film "The poison rose", "Waiting fo the Barbarians" e le prime collection di "Arctic Friends" confermano la bontà delle scelte effettuate", ha commentatodi Iervolino Entertainment.Nel periodo, iconsolidati al 30 giugno sono pari a 55,49 milioni (9,64 milioni al 30 giugno 2019); l'consolidato si attesta a 12 milioni (2,92 milioni al 30 giugno 2019) mentre l'consolidato è pari a 9,59 milioni (2,67 milioni al 30 giugno 2019).La Società conferma per il 2020 l'aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività. Alla data di approvazione della relazione semestrale, le stime di pre-chiusura relative ai primi nove mesi del 2020 evidenziano ricavi per circa Euro 78 milioni ed un EBIT di circa Euro 17 milioni.L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica ed integrazione della delega per aumentare il capitale sociale. La modifica prevede la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'emissione di warrant da offrirsi agli azionisti e a soggetti diversi dagli azionisti.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Iervolino Entertainment evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Iervolino Entertainment rispetto all'indice.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,545 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,77. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,995.