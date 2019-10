Iervolino sigla intesa con Celebrity Management

(Teleborsa) - Iervolino Entertainment trova l'accordo con Celebrity Management. L'intesa siglata tra i due Gruppi prevede la partecipazione degli attori Johnny Depp e Antonio Banderas a programmi televisivi in Italia e in Europa.



Continua quindi l'attività della divisione "Celebrity Management" della società attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale. Questa ha l'obiettivo di far partecipare sempre più personaggi di fama internazionale a programmi televisivi sia italiani che europei.



Iervolino Entertainment vede un rialzo dello 0,78% su Piazza Affari.