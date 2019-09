Iervolino Entertainment vola dopo sigla contratto con Paradox Studios

(Teleborsa) - Iervolino Entertainment, società quotata all'AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, annuncia la sottoscrizione di un accordo quadro con Paradox Studios, società di produzione di film indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali.



Tale accordo prevede per Iervolino Entertainment ricavi per almeno 12 milioni di dollari relativi alle produzioni di cinque opere

filmiche.



Iervolino Entertainment si occuperà della produzione di ciascun film, mentre Paradox Studios acquisirà i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere.



Grazie all'annuncio il titolo Iervolino Entertainment è balzato in Borsa, dove vanta un guadagno dell'8,93%.