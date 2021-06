(Teleborsa) - Iervolino Entertainment, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha registrato ricavi e proventi consolidati pari a 44,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, in crescita dell'87% rispetto ai 23,8 milioni di euro del primo trimestre 2020. L'EBIT consolidato è di 5,9 milioni di euro (5,6 milioni al 31 marzo 2020, 2,5 milioni se normalizzato). L'utile netto dei primi tre mesi dell'anno è stato di 5,1 milioni di euro, pressoché invariato.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 72,1 milioni di euro, in crescita di 5,1 milioni rispetto ai 67 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2021 è debitoria per 19,2 milioni di euro, in crescita di 3,6 milioni rispetto a quella di 15,6 milioni al 31 dicembre 2020 "per dei pagamenti delle nuove produzioni e, soprattutto, per alcuni slittamenti di incassi di crediti direttamente o indirettamente collegati ai ritardi nel processo di finalizzazione ed ottenimento dei government grant", sottolinea la società.

Il consiglio di amministrazione di Iervolino Entertainment ha inoltre convocato per il 23 giugno 2021 l'assemblea degli azionisti con il seguente ordine del giorno: cambiamento della denominazione sociale della società e approvazione di modifiche statutarie per adeguamento al regolamento AIM Italia.

(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)