Iervolino Entertainment brinda all'accordo per produzione web series Puffins

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iervolino Entertainment ha sottoscritto con ShortArt Media LLC, società di scopo del gruppo Paradox studios LLC, un accordo per la realizzazione della web series "", composta da short content della durata di 5 minuti, fino a un totale di 500 episodi."Puffins the series" è una web series animata, spin off del film di animazione per famiglie "Arctic Justice". Gli episodi, della durata di circa 5 minuti ciascuno, avranno come soggetti principali i "puffins", letteralmente "pulcinelle di mare", creature simpatiche e dispettose di "Arctic Justice".(eventualmente rivedibile sulla base di possibili aggiornamenti dei costi di produzione) oltre ad ulteriori ricavi sulla base dei risultati economici della serie e lo sfruttamento dei diritti AVOD, TVOD e sui territori Italia e Medio Oriente.Il contratto, di durata pluriennale, prevede produzione e consegne degli episodi già per i prossimi mesi dell'esercizio 2019, in linea con le previsioni economiche e finanziarie di cui al Documento di Ammissione."La firma di questo accordo rappresenta un'operazione strategica per il nostro piano di crescita, in quanto ci consente di iniziare a produrre avendo già coperto gran parte dei costi - ha dichiarato, presidente e fondatore della società attiva nella produzione di contenuti cinematografici, web e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana - . "Puffins" è un progetto di ampio respiro internazionale che ben rappresenta il nostro modo di lavorare sul modello delle grandi major hollywoodiane. Anche il format, costituito da una serie di short content, ben esprime la nostra volontà di investire in contenuti innovativi, un business che in USA sta avendo molto successo".