© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Interessante accordo siglato in quel di Los Angeles da parte della Iervolino Entertainment conLLC per la cessione dei diritti di distribuzione del film dal titolo provvisorio "" e dei contenuti extra. Il contratto commerciale, dal valore di, assicura unche gli consente di coprire la totalità dei costi di produzione mentre Hadid D&E ottiene in cambio iper la distribuzione dell'opera a livello mondiale, a esclusione di Italia, San Marino e Città del Vaticano, per unaInoltre c'è la garanzia sia per i prossimi mesi dell'esercizio 2019 che per l'esercizio del 2020. Andrea, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: "La firma di questo accordo di distribuzione rappresenta, in quanto ci consente di iniziare a produrre un nuovo film avendo già coperto gran parte dei costi. Il film è un progetto diche ben rappresenta il nostro modo di lavorare sul modello delle grandi major hollywoodiane, con registi e attori di fama internazionale. Anche, costituito da una serie di short content, ben esprime la nostra volontà di investire in contenuti innovativi,sta avendo molto successo".