Iervolino, avviato iter per quotazione all'AIM Italia

(Teleborsa) -. La società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale ha annunciato in data odierna di averLa società, collaborando con cast e maestranze di primario standing, vanta la proprietà dei diritti su opere di rilievo destinate al mercato esterno che le permettono di garantire maggiore longevità ai propri progetti.dalla società italiana, nel periodo 2018/2019, "tratto dall'omonimo romanzo del Premio Nobel J.M Coetzee e diretto dal candidato agli Oscar Ciro Guerra, con interpreti il Premio Oscar Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson, einterpretato da Morgan Freeman, John Travolta e Famke Janssen.Co-Fondatore e CEO di Iervolino Entertainment, ha dichiarato "in un contesto di profonda trasformazione per il nostro mercato, abbiamo deciso di attrezzarci per sfruttare fino in fondo tutte le opportunità che il momento storico offre. Abbiamo avviato il processo di quotazione in Borsa percon l'obiettivo di creare produzioni innovative, acquisire proprietà intellettuali di alto livello, potenziare la Web Tv e sviluppare nuove serie di short content, che ben si adattano all'uso sempre maggiore dei telefonini".