IEG, VO' Clock Privé: in fiera a Vicenza non solo lancette

(Teleborsa) - All'interno di Vicenzaoro 2022 (17 - 21 marzo) organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, spazio, da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022, all'orologeria contemporanea con VO' Clock Privé, che chiamerà a raccolta le eccellenze dell'orologeria e gli appassionati ed esperti del settore.

23 i brand espositori di Vo ‘Clock Privé, alla lounge al primo piano del quartiere fieristico di Vicenza: Allemano Time, Ba111od, Ball Watch, Bell&Ross, Bergeon, Casio G-Shock, Corum Italia srl, Eberhard & Co., Erwin Sattler, Girard – Perregaux, Junghans, Locman Italy, Meistersinger, Mühle Glashütte, Paul Picot, Perrelet, Romeo Ferraris, Squale, Timex, Unimatic®, Venezianico, Vincent Calabrese, Wyler Vetta, Zenith.

Una partecipazione diffusa tra i grandi nomi dell'orologeria, tutti con una bella storia da raccontare, per un settore in crescita con un 2021 anno record per l'industry. Tre giorni ricchi anche di occasioni di approfondimento. Venerdì 18 marzo alle 11 VO 'Clock entrerà nel vivo con la conferenza stampa di presentazione nella Sala Canova; nel pomeriggio "Prospettive sull'orologeria", una panoramica sull'andamento di mercato con gli interventi "Dati e tendenze del mercato italiano; anticipazione dei risultati della survey GFK-Assorologi" di Mario Peserico, Presidente Assorologi, e "Outlook sul mercato del lusso" di Stefano Fenili, Partner Bain & Company.

Nel weekend, Vo ‘Clock Privé si aprirà anche al pubblico con talk e appuntamenti rivolti ai collezionisti e agli amanti dei segnatempo. Sabato 19 marzo, occasioni di confronto informale con diversi brand, espositori e non, grazie ai "meet-up" in collaborazione con i forum e i media più riconosciuti dell'orologeria, in cui le marche racconteranno la loro storia, le principali tappe e le ultime novità. In mattinata il talk "Le ultime innovazioni in orologeria" con la presenza di Ugo Pancani, Carlo Ceppi e Vincent Calabrese moderato da Michele Mengoli in Sala Canova.

Per i watchlovers, sia sabato 19 sia domenica 20 marzo, sessioni della FHH – Fondation de la Haute Horlogerie, per esplorare i meccanismi più affascinanti quali la cronografia, il tourbillon e il calendario perpetuo, e dei formatori della scuola di orologeria CAPAC di Milano con i quali apprendere le basi dell'orologeria meccanica ed acquisire le competenze per montare e smontare un movimento meccanico direttamente in aula. A VO'Clock Privé, sempre presente il Maestro Sante Castignani, con dimostrazione dal vivo delle fasi di realizzazione di un orologio artigianale eseguite a mano con attrezzatura Bergeon.