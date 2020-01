IEG, Vicenzaoro January chiude un'edizione record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'edizioneè stata un vero e proprio successo:È questa l'istantanea di VOJ - Vicenzaoro January 2020 "The Jewellery Boutique Show®" e T.GOLD,scattata nella giornata conclusiva delle due manifestazioni. Insieme a VOJ e T.GOLD il debutto di VO Vintage, il nuovo marketplace esclusivo dell'orologeria e gioielleria d'epoca, accolto da consensi convinti del pubblico tradizionale e della community di appassionati e collezionisti.Organizzate da IEG -(IEG) sul plant espositivo di Vicenza VOJ20, T.GOLD sono state riconosciute dal settore orafo gioielliero mondiale nella loro centralità in termini di business e complessiva attrattività promozionale: novità e tendenze in tema di stile creazioni dei top brand ma anche in termini di tecnologia, servizi commerciali e distributivi, digitalizzazione., che hanno aperto il calendario degli eventi con il focus VISIO.NEXT "The future of jewellery", svoltosi grazie alla collaborazione con il Club degli Orafi Italia, alla presenza di Confindustria Moda e di brand del calibro di Bulgari, De Beers, Vhernier. Il convegno di CJBIO - la Confederazione Mondiale della Gioielleria ha poi approfondito la capacità delle PMI di introdurre processi e procedure sostenibili.. Positivo il dato dell'Nel dettaglio, gliguidano la classifica dei paesi esteri più rappresentati dagli operatori con uno straordinario +30% rispetto al 2019. Il(+22%) conferma l'interesse crescente dei mercati strategici per la produzione Made in Italy, così come il vicino Medio Oriente (+6% complessivo).Le aree disegnano +4% complessivo. La macro-regione dell'si attesta a +7%. Torna a crescere anche lacon +6%.Le visite dall', che vale circa il 50% della presenza estera a Vicenzaoro, segnano +9% sull'incremento a doppia cifra del 2019, con presenze in aumento in particolare dai Paesi di lingua tedesca.con la Jewellery Agenda di IEG: