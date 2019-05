IEG, società Summertrade curerà la ristorazione del polo fieristico di Riva del Garda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, ha annunciato l'aggiudicazione deie del bar dele del Centro Congressi digestiti da Riva del Garda Fierecongressi SpA.La commessa è stata aggiudicata alla società controllata, specializzata in eventi legati alla ristorazione e al banqueting, già attiva sui quartieri fieristici di Rimini e di Vicenza e con grandi clienti diffusi sull'intero territorio italiano. Summertrade si caratterizza, oltre che per la qualità del servizio di ristorazione, anche per la versatilità nel coprire le più diverse esigenze di business della clientela e per gli allestimenti scenografici della tavola e spettacolarizzazione dell'evento.Summertrade sarà a capo di, per gestire e coordinare tutte le attività collegate alla ristorazione del polo espositivo e congressualeRiva del Garda Fierecongressi SpA ha scelto Summertrade perché, nel confronto concorrenziale con altri player del settore, ha mostrato un'offerta incentrata su un'importante proposta gastronomica fortemente radicata nel territorio e al contempo una spiccata attenzione alle comunità internazionali, con focus sulla sostenibilità ambientale e sociale, attraverso scelte quali lì'uso di stoviglie biodegradabili e compostabili e la lotta allo spreco alimentare.Il primo evento che vedrà Summertrade impegnata a Riva del Garda saràil salone internazionale delle calzature con 1400 aziende e visitatori provenienti da 40 paesi, dal 15 al 18 giugno prossimi.