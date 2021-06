IEG: slitta al 2022 TECNA, evento dedicato alle tecnologie ceramiche

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group, società attiva nell'organizzazione di eventi fieristici e quotata sull'MTA, unitamente ad ACIMAC (Associazione nazionale dei costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature e prodotti semi-lavorati, materie prime e servizi per l'industria ceramica), ha comunicato che il lancio del nuovo format della manifestazione Tecnargilla, ora denominata "TECNA – How To Make It", in programma nel quartiere di Rimini dal 28 settembre al 1 ottobre prossimi, è stato posticipato al 2022.

"L'attuale situazione internazionale e le limitazioni alla circolazione ancora presenti per alcuni continenti non consigliano di alterare la cadenza biennale della manifestazione, tradizionalmente organizzata a Rimini negli anni pari - sottolinea la società in una nota - Il mantenimento della cadenza biennale garantirà a Tecna di mantenere le dimensioni e la efficacia che ne hanno fatto la fiera leader nel settore di riferimento".