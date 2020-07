IEG sceglie Gbac Star per lo standard internazionale di sanificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha scelto il programmaper raggiungere lo standard internazionale di sanificazione deiavviando lavarato dal Gruppo già lo scorso maggio.Il programma Gbac Star – spiega Ieg in una nota – "forte dell'esperienza maturata in ambito internazionale nelle pulizie in ambienti dove, in passato, si sono diffusi agenti patogeni, dall'influenza a malattie infettive resistenti agli antibiotici permetterà di stabilire e mantenere sui processi di pulizia e sanificazione un controllo basato sulla formazione e responsabilizzazione del management e dei dipendenti Ieg".La mitigazione del rischio associato al Covid-19, nel programma Gbac Star, parte dalle procedure standard di pulizia, attraverso la scelta degli equipaggiamenti e dei prodotti scelti, sino alla gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla pulizia degli ambienti, e verrà – si legge nella nota – periodicamente verificato con audit interni."Con tutti i protocolli adottati dagli organizzatori oggi le fiere sono tra i luoghi più sicuri – afferma–. Frequentiamo nuovamente hotel, proviamo abiti nei negozi, ci alleniamo in palestra. Non appena si svolgerà la prima fiera sarà evidente a tutti che le fiere sono luoghi sicuri al pari degli altri. E se già da alcuni mesi i protocolli di sicurezza sono stati fissati, con questa ulteriore iniziativa collegata a Gbac Star abbiamo inteso aggiungere un tassello determinante al servizio del nostro pubblico e dell'intera azienda. Un valore per tutta la filiera del nostro sistema fieristico, sino agli espositori, agli stakeholders sul territorio e ai visitatori"."Ieg – aggiungeche ha sviluppato l'operazione – è la prima azienda italiana che ha iniziato questo programma di accreditamento che si è nel tempo corroborato con le prassi adottate in seguito alla diffusione di malattie infettive in zone particolarmente sensibili del pianeta e per noi significa implementare il progetto #safebusiness che ha già ridisegnato spazi, accesso, consuetudini all'interno dei nostri quartieri fieristici per le manifestazioni in calendario a partire da settembre".