(Teleborsa) - Inizialmente programmata ad aprile 2020 la fiera "ENADA Primavera" è stata rinviata a dopo l'estate. Una decisione – fa sapere Italian Exhibition Group in una nota – dettata dal protrarsi dell'emergenza Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti nazionali e locali adottati per contrastarne la diffusione.



"In accordo con SAPAR (Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative) e dopo un attento confronto con il mercato – annuncia IEG – si è definita la nuova data di ENADA Primavera: la grande fiera del gaming si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2020, sempre alla Fiera di Rimini".



Confermata anche la contemporaneità con la terza edizione di "Rimini Amusement Show".