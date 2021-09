IEG, RiminiWellness "Active Edition" allunga l'estate: al via il 24 settembre la kermesse del fitness

Martedì 21 Settembre 2021, 15:45

(Teleborsa) - Per la riviera è un appuntamento imprescindibile. E se, da tradizione, apriva idealmente la stagione turistica quest'anno, con la sua "Active Edition", la prolunga. L'estate 2021 dura così qualche giorno in più grazie a RiminiWellness, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere. Da venerdì 24 a domenica 26 settembre alla fiera di Rimini, la 15esima edizione della kermesse nella speciale edizione durante la quale troveranno spazio tantissimi eventi per far vivere al pubblico momenti di puro divertimento. Mentre la parte espositiva con le aziende di settore e rivolta agli operatori professionali e internazionali, che negli ultimi anni è stata ricompresa sotto il marchio Pro.Fit., tornerà invece on stage nel 2022.

A RiminiWellness ‘Active Edition' 2021 l'attività fisica è in primo piano grazie a numerose discipline che animano i tre giorni di fiera, tra novità e riconferme. Un ruolo rilevante per il CrossFit con la sesta edizione di Italian Showdown, la più grande competizione sportiva annuale riconosciuta e accreditata del marchio CrossFit che quest'anno per la prima volta nella storia si svolge proprio nel padiglione B5 della fiera ed è aperta a tutti gli atleti – professionisti e non – per mettere alla prova le proprie abilità in diverse prove come sollevamento pesi, ginnastica a corpo libero, cardio ed endurance.

Un'altra realtà alla quale prestare molta attenzione è il marchio Pound, che propone una disciplina aerobica ad alto impatto che prevede un mix di movimenti cardio, isometria, pliometria e pilates. Agli amanti del ciclismo si rivolge invece Cyclex – presentato da Group Cycling - un nuovo format dell'allenamento indoor cycling che abbina alla pedalata un lavoro di total body workout per tutto il corpo sulla Bike. Lo spazio dedicato alle terapie olistiche prevede diversi percorsi attraverso i quali i visitatori potranno sperimentare attività quali l'Antigravitiy Yoga, la Bioginnastica o il BodyFly per riequilibrare corpo e mente. A questo si aggiunge ‘Oasi del Benessere' che ingloba Pianeta Yoga, una delle aree più attese, capace di declinare lo YOGA in tutte le sue sfaccettature e interpretazioni, da quelle tradizionali a quelle più performanti e innovative.



Nell'elenco dei "fedelissimi" compare invece l'intramontabile Zumba, al quale quest'anno si aggiunge Strong Nation, un workout che unisce peso del corpo, condizionamento muscolare, cardio e allenamento pliometrico con movimenti che sono stati studiati per tonificare e bruciare calorie a ritmo di musica. Non manca l'azienda neozelandese Les Mills che presenta nuovi programmi di allenamento che consistono in lezioni fitness di gruppo basate su coreografie e esercizi sincronizzati con la musica. Presente Jill Cooper, la "Regina del Fitness' d'Italia inventrice di Superjump, che dopo essere stata protagonista di numerose edizioni della manifestazione, si presenta a RiminiWellness ‘Active Edition' 2021 con un palinsesto ricco di lezioni e workshops 100% musicali e funzionali, per mostrare la praticità, versatilità ed efficacia di questa tipologia di allenamento.



Non solo: dal momento che l'esercizio fisico si abbina con la sana alimentazione, torna per la sua 7° edizione FoodWell Expo che completa l'offerta della kermesse di IEG proponendo uno stile di alimentazione ideale per mantenersi in forma con prodotti di qualità. Inoltre, oltre alle lezioni live di tutte le discipline sportive più in voga, è prevista la "Visual Arena" (Hall Sud) con sessioni formative e di approfondimento gratuite che vedranno in cattedra esponenti di alcune delle più importanti realtà del settore, come ANIF - Associazione Nazionale Impianti Sport&Fitness, Wellink, Teamsystem, Fiteducation etc. Un'opportunità imperdibile per professionisti e appassionati per accrescere le competenze in tema di gestione dei centri sportivi alla luce dei nuovi scenari, di sana alimentazione, mental coaching e tanto altro.