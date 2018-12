IEG, prorogato periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) ha deciso di prorogare il periodo di raccolta degli ordini relativo al collocamento privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie della Società, finalizzato alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



La chiusura del Periodo di Offerta, inizialmente prevista per il 4 dicembre 2018, è stata fissata per il 5 dicembre 2018 (ore 17:30 CET).



L'inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 10 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. © RIPRODUZIONE RISERVATA