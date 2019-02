IEG: parte la manifestazione che lega birra, food e service

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' attesa per domanidel co-evento organizzato da Italian Exhibition Group in cui si intersecano insieme il mondo del beverage, del food e della ristorazione. Una proposta innovativa che vede presenziare insieme, alla Fiera di Rimini, la manifestazione "", dedicata alle birre artigianali, "", dedicato al foodservice e ai nuovi format di ristorazione, "", fiera dedicata alla tecnologia nell'ambito delle bevande e "", l'evento del fuori casa di Italgrob, Federazione Italiana Distributori Horeca.Il programma si apre alle orepresenziata dall'assessore regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il presidente Unionbirrai Vittorio Ferraris, il presidente Italgrob Vincenzo Caso, il presidente FIC Rocco Pozzulo e l'amministratore delegato di IEG Ugo Ravanelli.Ma già nelle giornate del 14 e 15 febbraio si sono riuniti, come di rito ogni anno, i giudici del, il concorso organizzato da Unionbirrai. Sono quasi, provenienti da 320 birrifici, quelle che gli esperti, provenienti da tutto il mondo, hanno dovuto degustare per arrivare all'individuazione del miglior birrificio dell'anno.del vincitore è fissata per leIn fiera prendono parte, tra le quali espositori provenienti da USA, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Canada.Il, nel suo complesso, genera undi euro, con consumi stimati a fine 2018 di quasi