IEG, Osservatorio Sigep on air dalla prossima settimana

(Teleborsa) - L'Osservatorio Sigep – il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 marzo e come digital agenda anche nei giorni 18 e 19 marzo 2021 – diffonderà nei prossimi giorni la consueta rilevazione pre natalizia. Un viaggio in 10 tappe che – spiega Ieg in una nota – darà voce ad alcuni dei principali protagonisti delle filiere coinvolte.

Un racconto dedicato al settore e che si dipanerà tra interviste, video, media e social facendo il punto su tutte le novità e le sfide in campo per superare questo momento verso una nuova normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA