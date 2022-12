IEG: oltre 1.200 brand espositori a Vicenzaoro January

(Teleborsa) - Sono più di 1.200 iche presenteranno novità e tendenze del mondo dell'oro e del gioiello a, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group (IEG), in fiera adal 20 al 24 gennaio 2023, insieme al salone internazionale delle tecnologie e dei macchinari per l'oreficeria T.Gold, con un +10% di aziende espositrici rispetto all'edizione 2020, e al salotto dell'orologeria e della gioielleria d'epoca VO Vintage (20-23 gennaio 2023).Vetrina di innovazione, piattaforma di networking globale, riferimento per l'industry e luogo di formazione e informazione per l'intera filiera, l'appuntamento di gennaio di Vicenzaoro è ildell'anno dove è possibile scoprire le ultime proposte, esplorare stili e design e ispirarsi grazie all'incontro con i designer più all'avanguardia. Un momento unico per la community orafa-gioielliera per ritrovarsi all'insegna del "Discover More", come evidenzia il claim di questa edizione.A dettare i trend saranno le creazioni dellae dell', tutte le novità di collezione del Made in Italy e le eccellenze internazionali provenienti da 33 Paesi del mondo, in esposizione insieme alle più avanzate tecnologie per la produzione e la lavorazione, i componenti e i semilavorati, i diamanti e le pietre preziose, i servizi, il visual merchandising e il packaging, in un appuntamento che riunisce l'intera filiera dell'oro e del gioiello.Aziende, buyer, operatori, istituzioni, associazioni, media saranno i protagonisti del format di IEG, che quest'anno presenta la nuova: uno spazio business dedicato all'orologeria contemporanea e alla sua filiera che accresce l'offerta B2B di Vicenzaoro nel settore dei segnatempo. La nuova area offrirà una rappresentazione completa di tutta la supply chain dell'orologeria, ospitando una cinquantina di espositori tra brand affermati, micro-brand e start-up di alto contenuto creativo, componenti, accessori, strumentazione e attrezzature after-sales.Dal 20 al 23 gennaio torna poi a: ben quattro giorni, uno in più rispetto alle scorse edizioni, per l'evento aperto al pubblico di collezionisti e appassionati di segnapolso e gioielli vintage. Un'occasione unica per acquistare da dealer italiani ed esteri pezzi unici e iconici, ma anche per aggiornarsi con gli esperti e i più importanti esponenti del settore su temi caldi e tendenze in uno spazio esclusivo del quartiere fieristico vicentino.