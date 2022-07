IEG, no a offerta vincolante per ingresso in Eurostands

Martedì 5 Luglio 2022, 15:30







(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG) ha effettuato le "valutazioni per un possibile ingresso" nel capitale sociale di Eurostands. Lo comunica la società con una nota, facendo seguito a quanto già comunicato a fine maggio scorso.



All'esito degli approfondimenti ritenuti necessari - si legge nella nota - "IEG ha ritenuto di non formulare alcuna offerta vincolante e di non procedere oltre con la prospettata operazione".