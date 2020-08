IEG, nel 1° semestre in utile per 9,8 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il primo, grazie agli ottimi risultati di inizio anno e all'efficacia delle misure immediatamente adottate per contrastare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia diIldi pertinenza degli azionisti della Capogruppo è cresciuto dell'1,2% a, grazie anche a proventi finanziari non ricorrenti per 9,3 milioni di euro (9,7 milioni di euro del primo semestre 2019).si attestano a, in calo del 38,1% a causa dell'emergenza sanitaria, che ha costretto a rinviare molti eventi, e si confrontano con i 99,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Le, che hanno generato nel complesso una crescita organica pari a 2,4 milioni di euro (+2,4%), sono state bruscamente interrotte dalla diffusione anche nel nostro paese dellache ha comportato una riduzione complessiva dei ricavi di 40,3 milioni di euro (-40,3%) rispetto al primo semestre 2019.Gli indicatori di redditività operativa sono tutti positivi, nonostante la sostanziale cessazione dell'attività dalla fine del mese di febbraio:di euro (26,7 milioni del primo semestre 2019) edi euro (17,8 milioni dello stesso periodo 2019) e sconta anche una svalutazione di asset non ricorrente di 2,6 milioni di euro.Al 30 giugno 2020 lasi attesta 104,8 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto ai 104,5 milioni della situazione al 31 dicembre 2019.A partire dal 18 agosto è ripresa l'attività di IEG, con, seppur in una "special edition" per ottemperare alle misure di contenimento del contagio attualmente in vigore, cui segue dal 27 al 29 agosto il. Sul fronte degli Eventi fieristici Organizzati la prima manifestazione prevista in calendario è(Vicenza, 12-14 settembre), che costituirà il primo esempio in Italia di fiera realmente ibrida, in quanto coniugherà la presenza fisica degli operatori con le nuove opportunità di comunicazione offerte dalle tecnologie digitali.Nonostante gli effetti di questa crisi senza precedenti e il perdurante stato di incertezza che caratterizza l'economia globale, il Gruppo guarda al futuro con determinazione. I risultati del primo semestre, uniti ad un'importante dotazione finanziaria, i rigidi protocolli di sicurezza e le nuove strategie sul fronte della digitalizzazione - sottolinea IEG - sono il solido equipaggiamento con cui ladella propria attività, in un contesto di perdurante incertezza per il settore fieristico.