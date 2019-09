IEG, nasce MIRTECH: appuntamento dall'8 al 10 marzo 2020 alla Fiera di Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(MIR) - la manifestazionededicata a Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast - sinasceche alzapuntando su nuovededicati alla formazione, rivolti a tutti i s- Nuove anche le date:non si terrà più nel mese di maggio comel'appuntamento è, sempre allaUnpensato per intercettare sempre più aziende e rispondere a un'esigenza delche, proprio in quel periodo,oltre alla maggiore formazione e all'aggiornamento professionale nelle(audio e luci, video professionale e sistemi integrati), ci saranno sempre più occasioni di provare sul campoper spettacoli ed eventi dedicati agli espositori e ai professionisti del settore.il ghiotto pacchetto di- Spazio allema tante anche ledal, al format di successoparte integrante del brand MIR da ottobre 2018, con i palchi dotati di tecnologie audio, video, luci ed effetti delle aziende di settore. E ancoraarea dedicata ai sistemi integrati, allestita con prodotti e soluzioni in grado di riprodurre condizioni e ambienti reali di applicazione delle tecnologie.