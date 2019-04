IEG, l'Assemblea approva il bilancio e il dividendo

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliorano i conti diSpA () nel 2018. La società leader nell'organizzazione di fiere e congressi, in Italia e nel mondo, ha approvato oggi all'unanimità il bilancio d'esercizio e consolidato della società al 31 dicembre 2018 senza modifica alcuna rispetto all'approvazione dello stesso progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione avvenuta lo scorso 21 marzo.All'Assemblea sono intervenuti n. 15 soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti, in proprio o per delega, il 93,81% del sociale.(+22,2% sui 130,7 mln del 2017). In crescita anche la redditività operativa con il Margine Operativo Lordo (EBITDA1) a 30,8 mln (+ 32,6% sui 23,2 mln del 2017).(+17,9% sui 9,2 mln del 2017 che aveva beneficiato di un impatto fiscale favorevole).Al 31 dicembre 2018 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è pari a 68,9 milioni di euro, contro i 51,3 del 2017. La crescita dell'indebitamento, peraltro inferiore alle attese, è dovuta alla politica di acquisizioni nel settore degli allestimenti in Italia e negli Stati Uniti e all'inserimento in PFN di potenziali debiti per put option legati alle acquisizioni. Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA, pari a 2,2 esattamente come l'anno precedente, è ampiamente sostenibile.