IEG, Key Energy e Ecomondo: 3-6 novembre grande appuntamento con la Green Economy

(Teleborsa) - Il countdown è iniziato.tornano alla. l numeri confermano la forza dell'appuntamento di Italian Exhibition Group (), irrinunciabile per tutto il mondo dell': 750 aziende, 40 start-up, 140 incontri e workshop. Per l'occasione saranno aperti tutti e tre gli ingressi ed attivata la stazione ferroviaria., giunta alla, si concentrerà su(rifiuti e risorse, bioeconomia circolare, bonifica e rischio idrogeologico, acqua) e(piattaforma bio-metano e start-up & scale-up)., alla, posizionata all'ingresso Est, avrà(solar & storage, energy efficiency, wind) e darà ampio spazio al progetto della Città Sostenibile, con particolare attenzione a mobilità, digitalizzazione e illuminazione pubblica. Infine, riflettori sull'innovazione, con una vetrina dedicata.Quello di IEG sarà dunque il, con un ricco palinsesto di contenuti tecnico-scientifici per offrire risposte sulla normativa e uno spazio di confronto e di incontro su un settore, quello dell'economia circolare, che è al centro del dibattito politico, economico e sociale del nostro paese e in Europa. Nelle, in larga parte destinati al settore della sostenibilità, tema cruciale per lo sviluppo dei prossimi anni. Grande attesa anche per gli, promossi dal Consiglio Nazionale in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il patrocinio della Commissione Europea.Ecomondo e Key Energy si, all'per quanto riguarda la mitigazione del rischio e la sicurezza di espositori e visitatori e il prolungamento dell'orario di apertura del quartiere fieristico, dalle 9 sino alle 19, elementi con i quali IEG rinforzerà le community di riferimento.