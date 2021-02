© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uno spettacolo interattivo per una modalità di matching finora mai esplorata dal settore prenderà forma attraverso riprese video ad altissima definizione, mutuando dal mondo dell'alta moda modalità e linguaggi innovativi per la. Oltre trenta, originali quadri ambientati interpretati da eleganti modelle, presenteranno le novità di collezione delle aziende e dei brand d'eccellenza del Made in Italy a una platea di buyer collegati da tutto il mondo in occasione di, l'evento digitale innovativo che il 23 marzo apre la, punto di partenza di una roadmap concepita da IEG su misura per il ritorno alle manifestazioni fieristiche in presenza del comparto.Format originale di IEG realizzato con la collaborazione dell'Art Director, il fashion buyer italiano più famoso al mondo, WE ARE Jewellery si offre come una leva esclusiva di comunicazione, promozione e relazione con gli operatori internazionali. Immagini di ispirazione, coinvolgenti e dai tratti emotivi, realizzate nell'incantevole cornice di una delle perle della, e impreziosite dagli esclusivi spazi dello storico Palazzo Lambardi, nel cuore del centro storico, diventeranno interattive in live streaming grazie alle potenzialità della Golden Cloud, il nuovo ambiente digitale targato IEG.Palazzo Lambardi - oggi sede della boutique- apparteneva all'omonima famiglia di origine longobarda della quale ancora oggi si ammira nella facciata lo stemma: "un'aquila a volo aperto in rosso traversata da tre fasce in oro sul campo d'argento. Al sommo tre gigli in oro sotto un rastrello in rosso". Il Palazzo custodisce mosaici romani, già intercettati dal grande archeologo Camurrini nel 1875.Uno show che si ispira ai nuovissimi format lanciati durante le ultimedalle più importanti maison internazionali, che mette al centro la bellezza e la maestria della produzione orafo-gioielliera dei distretti nazionali, ma valorizza anche l'aspetto di business, consentendo ai buyer internazionali di visualizzare nel dettaglio ogni singolo pezzo presentato, esaminare schede e dettagli di prodotto, navigare tra le informazioni dall'azienda produttrice ed entrare in contatto diretto con le aziende. Anche nelle settimane successive all'evento.Il progetto WE ARE Jewellery - che gode del supporto dele dell'- si incastona nelle grandi manovre verso la ripartenza a pieno regime del settore dell'oreficeria e della gioielleria nazionale e contribuisce, grazie all'introduzione di nuovi strumenti e canali di comunicazione, a sostenere il mercato con una decisa spinta all'ampio processo messo in moto da IEG nel corso degli anni verso nuove soluzioni digitali ad integrazione della più completa offerta fieristica in presenza.