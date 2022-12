IEG, i top brand del gioiello dettano tendenza a Vicenzaoro January

(Teleborsa) -con tutte le novità del Made in Italy e il meglio del design internazionale: le anteprime dei top brand sono a, tra nuovi arrivi e attese conferme. Con oltre 1200 brand espositori provenienti da 33 Paesi del mondo, dall'Europa all'Asia, il salone internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) dà appuntamento all'intera filiera dell'oro e del gioiello nel quartiere fieristico berico dal 20 al 24 gennaio 2023, insieme al salone internazionale delle tecnologie e dei macchinari per l'oreficeria T.Gold e al marketplace dedicato all'orologeria e alla gioielleria vintage di pregio(20 - 23 gennaio 2023, aperto al pubblico).A dettare lesono le creazioni della communityche ospita i luxury brand del gioiello italiano e internazionale, insieme alla gioielleria contemporanea della community LOOK, e alle proposte originali di The Design Room con la presenza dei designer più ricercati. Tra i protagonisti di Vicenzaoro, con creazioni colorate, moderne e senza tempo, gioielli che celebrano l'incontro dell'oro bianco e del platino con i diamanti per donne dinamiche e glamour.Non può mancarecon le sue collezioni più iconiche e le novità della linea Love in Verona, una dedica d'amore alla città veneta con creazioni nei tre colori dell'oro, lucido o satinato, da indossare insieme per creare un effetto total-look, e della linea Art Decò, che si ispira alla corrente artistica e alle sue linee geometriche che si ripetono in modo simmetrico e regolare.Dalla maisoncollezioni di alta gioielleria dai cromatismi vibranti con diversi colori dell'oro, mentre FOPE torna in fiera con la capsule collection Super Eka caratterizzata da un'ampia fascia d'oro bianco e diamanti incastonati, la linea Bubble Rings di anelli leggeri e colorati tempestati di pietre preziose, e il design della collezione Luna con catene d'oro a maglia completamente flessibile grazie al sistema brevettato caratteristico del marchio. E ancora, che porta a Vicenza le sue collezioni dal carattere romantico e sognante, Annamaria Cammilli, che illumina le curve irregolari delle sue creazioni con preziosi brillanti incastonati, e Crieri con i suoi preziosi diamanti avvolti dall'oro, in linee moderne e iconiche.A confermare il respiro internazionale di Vicenzaoro, la presenza delle principali maison di alta gioielleria di tutto il mondo, con nuovi arrivi come la Made in Germanycon le sue contaminazioni multietniche. Cresce anche l'offerta del gioiello contemporaneo di LOOK con new entries estere tra cui, che dalla Spagna sceglie il salone per presentare per la prima volta le sue creazioni essenziali e personalizzabili, la tedesca Coeur de Lion e la francese Aurélie Bidermann che affiancano presenze consolidate come Amen, Brosway, Bronzallure, Unoaerre.Vicenzaoro January si rinnova anche in, area laboratorio dedicata alle creazioni dei designer internazionali più ricercati che reinterpretano il gioiello secondo il proprio stile fortemente riconoscibile. Alle attese conferme di brand quali Alessio Boschi, Cédille Paris, José Maria Goñi, Mousson Atelier e Netali Nissim, per la prima volta in mostra in questa location le creazioni di Sergio Antonini, sofisticati gioielli contemporanei ispirati alla tradizione italiana, Salima Thakker, designer nata e cresciuta ad Anversa da padre indiano e madre belga che racchiude dentro i suoi gioielli la sua personale interpretazione di una società inclusiva, la designer e gemmologa Pamela Hastry di Morphée Joaillerie, le creazioni dalla Cina di Victoria Yu e il design di Guy Bedarida, figura di spicco della gioielleria contemporanea di origine italo-francese, con il brand Marina B.Tutte le novità e i contenuti dei brand espositori sono disponibili sulla nuovissima App di Vicenzaoro "", già attiva con utili mappe per muoversi in fiera, individuare gli stand delle aziende, entrare in contatto diretto e fissare appuntamenti.