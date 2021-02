© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oltrein diretta streaming su Youtube,diin competizione. Sono i numeri delsvoltosi in questo mese di febbraio, la più grande competizione dimai organizzata negli Emirati Arabi, per la prima volta a cura di HBG Events, società di Italian Exhibition Group (IEG), in partnership con Dubai Sports Council ed Emirates Bodybuilding Federation (EBBF)."Si è trattato di un ottimo debutto, nel solco dell'expertise della nostra società che è leader nell'organizzazione di appuntamenti fieristici del settore Wellness, Sport & Leisure – ha commentato, AD di IEG – In linea con la nostra strategia di geo-clonazione degli eventi, il successo di Rimini Wellness contribuirà ancora di più a potenziare il Dubai Muscle Show, dal 28 al 30 ottobre 2021 in contemporanea all'Expo mondiale. La recente acquisizione del più importante evento fieristico di fitness e wellness del Middle East renderà nel tempo più internazionale anche l'edizione di Rimini".Si stima che nei paesi del(GCC) il settore dell'valga circae che solo negli Emirati Arabi Uniti il mercato raggiungerà un tasso di crescita annuo composto del 9% tra il 2018 e 2022.