IEG, Ecomondo e Key Energy 2022: è il momento dell'innovazione Green

(Teleborsa) - È il momento di condividere il potenziale dell'innovazione che la Green Economy mette a disposizione dell'Italia. L'attualità ha reso ancora più evidente la necessità di svincolare il sistema Paese dalle fonti energetiche fossili. E le manifestazioni di Italian Exhibition Group, Ecomondo e Key Energy, che si svolgeranno nel quartiere fieristico di Rimini dall'8 all'11 novembre 2022 si concentrano rispettivamente sulla transizione ecologica e su quella energetica italiane. Sviluppate sugli oltre 100 mila metri quadri dell'intero quartiere, le due fiere si pongono come piattaforme di business e ricerca autorevoli, dove imprese pubbliche e private, amministrazioni locali e mondo scientifico sono protagonisti.



Ecomondo quest'anno raggiunge la sua 25ª edizione nel contesto europeo del Green Deal e del Next Generation EU, mentre la contemporanea Key Energy, alla sua 15ª edizione, completa il quadro della politica economica europea di decarbonizzazione. Dalle filiere della bioeconomia circolare e delle rinnovabili arriva richiesta di maggiore condivisione dei piani strategici europei che guidano la transizione ecologica ed energetica: progetti e policies pubbliche che metteranno in circolo, fino al 2030, 1.000 mld di euro di investimenti pubblici e privati.

In attesa delle manifestazioni riminesi di novembre, Ecomondo e Key Energy scandiscono con un mix di appuntamenti internazionali le tappe evolutive della transizione ecologica ed energetica. Dal 3 al 5 maggio con la prima Digital Green Week del 2022: in streaming l'annuncio dei temi di manifestazione. Dall'8 al 10 giugno con il Green Med Symposium in partnership con Ricicla Tv a Napoli. Dal 12 al 14 luglio con Ecomondo Mexico , a León, in joint venture con Deutsche Messe. E poi anche CDEPE China - Chengdu International Enviromental Protection Expo. Infine, a settembre, la preview digitale delle edizioni in presenza a Rimini.

Dal 6 all'8 aprile scorsi, ha debuttato in fiera a Rimini SEC – Solar Exhibition & Conference by Key Energy: tre giorni dedicati all'industria dell'energia solare e alle sue filiere con parte espositiva e convegni pensati in particolare per le filiere energivore del manifatturiero e dei servizi. Mentre dal 28 al 30 giugno, al palacongressi di Rimini andrà in scena WWEC – World Wide Energy Conference , tenuta da WWEA (World Wind Energy Association). A ispirare la scelta di Rimini per la venue, proprio la collaborazione pluriennale tra ANEV e KEY ENERGY.