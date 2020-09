© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo una stagione animata da tutorial, lezioni e progetti online, la community nazionale della creatività fai da te si prepara a una ripartenza densa e festosa.organizzato da Italian Exhibition Group torna dal vivo e in sicurezza, spiega l'azienda in una nota, festeggiando l'anniversario dei 15 anni e prendendo il via dalla madre di tutte le edizioni - quella autunnale - dal 14 al 18 ottobre in fiera a Vicenza. Lo fa con due sorprese per il pubblico: cinque giornate di svolgimento e l'ingresso per tutti a un prezzo speciale.Due le novità:, laboratorio e dimostrazione della tecnica dell'uncinetto con l'Associazione Sul filo dell'Arte, e, un progetto di Luisa de Santi a cura didi Trieste. Si impara la matematica mentre si creano all'uncinetto accessori di moda e per la casa.E torna, il primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile realizzato in collaborazione con Gaia Segattini, notissima fashion designer e blogger. Qui si impara a personalizzare e arricchire il proprio guardaroba autunno/inverno grazie a giovani artiste del taglia-e-cuci che insegneranno anche alle più inesperte a sfruttare materiali di scarto e vecchi abiti per realizzare borse, accessori e vestiti con una per filosofia "slow fashion" nel rispetto per l'ambiente.Le migliori crafter italiane sveleranno gli ultimi trend nella, una delle aree cult di Abilmente, luogo di apprendimento e condivisione di nuove tecniche direttamente dalle creative, blogger, artigiane e maker attraverso i corsi e workshop esperienziali in programma e dove acquistare anche il prodotto finito,Come ad ogni edizione autunnale ci sarà il(nell'intero padiglione 2) con espositori di prodotti specializzati di ricamo, scuole a associazioni da tutta Italia tra cui la Corporazione delle arti, con un palinsesto di eventi, tra cui la prova d'arte. Al ricamo moderno è dedicata inoltre #Instaembroidery, realizzata con la rivista Giuliana Ricama.