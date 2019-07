IEG, cresce per dimensione e notorietà Origin Passion and Beliefs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è chiusa ieri con successo Origin Passion and Beliefs 2019, l'unico evento in Italia dedicato all'eccellenza della manifattura e artigianalità Made in Italy al servizio della fashion industry,in concomitanza con Milano Unica.L'appuntamento è cresciuto per dimensione e notorietà, rafforzando il primato che ha saputo conquistare nel tempo sul panorama internazionale.presenti in questi giorni alla manifestazione.i, provenienti da benOrigin Passion and Beliefs diventa così un progetto sempre più nazionale che coinvolge Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.Per Origin Passion and Beliefs - che hacome- la complementarità con Milano Unica, salone dei tessuti e degli accessori, ha permesso ai compratori di entrare in contatto con le aziende più innovative sul mercato e avere a disposizione tutti gli elementi per ogni fase di lavorazione del processo manifatturiero. Per la realizzazione dei capi fashion, Origin Passion and Beliefs mette infatti in campo l'eccellenza della manifattura italiana e processi di lavorazione all'avanguardia., promosso da Agenzia ICE e parte di un progetto più ampio denominato Piano Export Sud 2, giunto quest'anno alla seconda edizione, ha previsto l'organizzazione in fiera di incontri b2b tra le aziende produttive coinvolte e i compratori internazionali selezionati attraverso un piano di Incoming., TEXTILE (campionatura, modellistica, confezione, ricamo e sviluppo del prodotto) LEATHER (con stampa, accessori, prototipazione, taglio e intreccio) TECHNOLOGY, (termonastrature, brevetti, stampa a caldo, tintoria e consulenza tecnica e STONE (le migliori aziende del bijoux, accessori, prototipazione, semilavorati e sviluppo del prodotto).che hanno esposto in fiera con un allestimento di outfit e che al contempo hanno realizzato prodotti attraverso le competenze produttive delle aziende italiane. Si tratta di Caterina Moro, Daniela Sellone owner di Sel Dì, Yekaterina Ivankova, Virginia Bizzi dell'omonimo brand e Won Hee Park di Juno. Oltre ad essere ambasciatori della manifattura italiana al servizio della moda a livello internazionale, i designer sono stati selezionati per offrire consulenza, ciascuno per la specifica competenza tra cui rispettivamente i plissé, stampe su felpa, piumini couture, maglieria, e capispalla.