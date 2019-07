© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Un traguardo che – fa sapere– arriva dopo un anno di lavoro, grazie a Città dei Maestri, prima scuola d'impresa dedicata al settore, che vede la partnership industriale di IEG."Viene così riconosciuta ufficialmente – sottolineando da IEG – la specificità del mestiere di chi costruisce gli stand degli eventi fieristici e congressuali: squadre specializzate che garantiscono, a volte a tempo di record, la realizzazione delle strutture di cui sono fatte le fiere".Per raggiungere questo obiettivo IEG si è affidata allache ha preso vita all'interno della, specializzata nel settore fieristico e, nata con la partnership industriale della stessa IEG, attraverso laazienda che opera in Italia e in Europa nel settore degli allestimenti.A coordinare il progetto, per oltre un anno, è stato, che sottolinea comeAd oggi, in poco più di sei mesi di attività,– in grande maggioranza giovani, formati e qualificati professionalmente dalla Città dei Maestri – , e il numero è destinato a crescere nei prossimi mesi."Il riconoscimento regionale di questi giorni può costituire un vero e proprio apripista per l'intero settore, nell'ottica di un futuro riconoscimento di una costellazione di ruoli specifici e importanti per l'intero mondo delle fiere.conclude la nota diffusa dal Gruppo.