29 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group (IEG) ha approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare integralmente la perdita dell'esercizio 2020 (pari ad 12.682.991 di euro) alla riserva "Perdite a nuovo". I soci hanno deliberato di confermare in nove il numero dei componenti del CdA e nominato lo stesso, che resterà in carica fino all'efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere oppure per tre esercizi e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Fanno parte del board Lorenzo Cagnoni, Corrado Arturo Peraboni, Daniela Della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi, Andrea Pellizzari, Simona Sandrini, Marino Gabellini e Alessandra Bianchi. I primi otto sono stati eletti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Rimini Congressi, cha ottenuto il 95,15%% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in assemblea, mentre Alessandra Bianchi dalla lista presentata dal raggruppamento di azionisti di minoranza che ha ottenuto il 4,85% dei voti espressi.

L'assemblea ha, inoltre, approvato la politica della società in materia di remunerazione e deliberato di apportare alcune modifiche agli articoli 4, 14 e 16 dello Statuto sociale. Il neo-eletto consiglio di amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'assemblea, ha nominato Cagnoni quale Presidente e conferito i poteri e le deleghe al Presidente e all'amministratore delegato Corrado Arturo Peraboni.

Il CdA ha inoltre verificato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza, confermato Daniela Della Rosa come lead independent director e approvato il bilancio di sostenibilità.